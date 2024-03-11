موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. ترقب للأندية المصرية

تترقب الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية لهذا الموسم. والتي تخطت دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لاجراء مراسم قرعة دور ال16.

حيث يمثل مصر في البطولات الأفريقية كل من الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية وتأهلا لدور ال16، بجانب مشاركة الأعلي في دوري أبطال أفريقيا وتخطيه لدور المجموعات، بينما غادر بيراميدز البطولة من دور المجموعات.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد اجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة «الكونفدرالية»، في تمام الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء، على أن تبدأ مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر الاتحاد الإفريقي «كاف» في القاهرة.



وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كل من:

الأهلي (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، سيمبا (تنزانيا)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، يانج أفريكانز (تنزانيا).

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي:

اتحاد الجزائر (الجزائر)، والزمالك (مصر)، ودريمز (غانا)، ونهضة بركان (المغرب)، ومودرن فيوتشر (مصر)، وأبو سليم (ليبيا)، وريفرز يونايتد (نيجيريا)، وستاد مالي (مالي).