سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 11-3-2024امام الجنيه

ننشر سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 11-3-2024 أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.10 للشراء، 49.20 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 49.10 جنيه للشراء، 49.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.10 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.10 جنيها للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.10 جنيها للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.25 جنيه للشراء.

49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.