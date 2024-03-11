أسعار العملات العربية والأجنبية أول يوم رمضان

استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري بالجنيه وفق لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني الرسمي.

أسعار العملات العربية أول أيام رمضان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.08 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 159.96 جنيه للشراء، و160.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 13.36 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 130.19 جنيه للشراء، و130.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني 127.49 جنيه للشراء، و127.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدينار الأردني 69.27 جنيه للشراء، و69.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو أول أيام رمضان

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 49.08 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 53.68 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 63.11 جنيه للشراء و 63.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 36.41 جنيه للشراء، و36.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 55.91 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 33.37 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.