إيهاب جلال يضع برنامج خاص للاعبي الإسماعيلي لتنفيذه في رمضان

وضع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، برنامجاً غذائياً خاصاً للاعبين استعداداً لشهر رمضان الكريم، ويتضمن مجموعة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات، خاصة مع طول ساعات الصيام.

ومنح إيهاب جلال لاعبيه راحة من التدريبات 48 ساعة عقب التعادل مع المقاولون، حيث يستأنف الدراويش تدريباته غداً الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة سموحة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباريات الدوري بعد نهاية مباراته مع المقاولون العرب التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد للاحتفال بالمئوية.

وعقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، اتفاقاً مع الأشقاء في نادي أهلي بني غازي الليبي على استغلال فترة التوقف الدولي القادمة لإقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمئويته التاريخية.

وتغادر بعثة الفريق بطائرة خاصة إلى بني غازي يوم 16 مارس لخوض المباراة على أن تعود يوم 19 من الشهر ذاته.

وقرر نادي أهلي بني غازي الاحتفال مع الإسماعيلي بمئويته على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الناديين على هامش الاحتفالية.

وسيعلن الإسماعيلي تباعا عن باقي المباريات والبرامج الأخرى احتفالا بالمئوية بمجرد الانتهاء من كافة الترتيبات والحصول على كافة الموافقات.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاحد 31 مارس الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.