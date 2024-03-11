تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في لقاء الغد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره مجددا في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي نظيره البنك الاهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجوله 15 للبطولة.

ويخوض الاهلي اللقاء منتشيًا بفوزه الاخير بلقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد التفوق بثنائية من دون رد خلال اللقاء الذي اقيم مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب الأول بارك بالمملكه العربية السعوديه.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مواجهه الغد امام البنك الاهلي بتشكيل على النحو التالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات.