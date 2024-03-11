‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

أنوار‭ ‬رمضانية

يستقبل‭ ‬العالم الإسلامى‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬وقد‭ ‬أذنهم‭ ‬فجره‭ ‬بحادى‭ ‬الإيمان‭ ‬يرتل‭ ‬آى‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭: (‬يا‭ ‬أيها‭ ‬الذين‭ ‬آمنوا‭ ‬كتب‭ ‬عليكم‭ ‬الصيام‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬قبلكم‭ ‬لعلكم‭ ‬تتقون‭ ‬اياماً‭ ‬معدودات‭ ‬فمن‭ ‬شهد‭ ‬منكم‭ ‬مريضاً‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬فعدة‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬أخر‭ ‬وعلى‭ ‬الذين‭ ‬يطيقونه‭ ‬فدية‭ ‬طعام‭ ‬مسكين‭ ‬فمن‭ ‬تطوع‭ ‬خيراً‭ ‬فهو‭ ‬خير‭ ‬له‭ ‬وأن‭ ‬تصوموا‭ ‬خير‭ ‬لكم‭ ‬إن‭ ‬كنتم‭ ‬تعلمون‭) ‬

‭(‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الذى‭ ‬أنزل‭ ‬فيه‭ ‬القرآن‭ ‬هدىً‭ ‬للناس‭ ‬وبينات‭ ‬من‭ ‬الهدى‭ ‬والفرقان‭ ‬فمن‭ ‬شهد‭ ‬منكم‭ ‬الشهر‭ ‬فليصمه‭ ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬منكم‭ ‬مريضاً‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬فعدة‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬أخر‭ ‬يريد‭ ‬الله‭ ‬بكم‭ ‬اليسر‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬بكم‭ ‬العسر‭ ‬ولتكملوا‭ ‬العدة‭ ‬ولتكبروا‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هداكم‭ ‬ولعلكم‭ ‬تشكرون‭). ‬ج2‭ ‬–‭ ‬سورة‭ ‬البقرة‭: ‬

وهو‭ ‬شهر‭ ‬تزف‭ ‬فيه‭ ‬البركة‭ ‬زفاً‭ ‬وتعزف‭ ‬فيه‭ ‬نبضات‭ ‬الإيمان‭ ‬ألحان‭ ‬التقوى‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬القلوب‭ ‬يترك‭ ‬المؤمن‭ ‬شهوته‭ ‬وطعامه‭ ‬وشرابه‭ ‬خالصاً‭ ‬مخلصاً‭ ‬من‭ ‬قلبه‭ ‬لربه‭ ‬فى‭ ‬خلوته‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يطلع‭ ‬عليه‭ ‬أحد‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬ولو‭ ‬شاء‭ ‬العكس‭ ‬لفعل‭ ‬لا‭ ‬يقيده‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الاحتباس‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬المشتهيات‭ ‬إلا‭ ‬الإيمان‭ ‬تلك‭ ‬مراقبة‭ ‬الله‭ ‬وتقواه‭ ‬فى‭ ‬السر‭ ‬يلتزمها‭ ‬المسلمون‭ ‬عامة‭ ‬لتقوى‭ ‬فيهم‭ ‬ملكة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬عن‭ ‬الوقوع‭ ‬فيما‭ ‬نهى‭ ‬عنه‭ ‬الشارع‭. ‬وهذا‭ ‬الإمساك‭ ‬عن‭ ‬الحلال‭ ‬من‭ ‬الرزق‭ ‬وقتاً‭ ‬معيناً‭ ‬مفروضاً‭ ‬رمز‭ ‬بالاحرى‭ ‬لصوم‭ ‬الجوارح‭ ‬عن‭ ‬الشرور‭ ‬والآثام‭ ‬وإفساح‭ ‬المجال‭ ‬للروح‭ ‬لتسابق‭ ‬إلى‭ ‬العب‭ ‬من‭ ‬كوثر‭ ‬حب‭ ‬الله‭ ‬ومعرفته‭ ‬والارتشاف‭ ‬من‭ ‬حياض‭ ‬قربه‭ ‬اللامتناهى‭ ‬ينتهب‭ ‬فيه‭ ‬الطائعون‭ ‬المقربون‭ = ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬صوم‭ ‬الجوارح‭ = ‬الطاعات‭ ‬نهياً‭ ‬ويتنافسون‭ ‬فى‭ ‬الخيرات‭ ‬والقربات‭ ‬سبقاً‭ ‬تأسيا‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الرسول‭ ‬المكرم‭ ‬محمد‭ - ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ - ‬الحبيب‭ ‬الأول‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬إذا‭ ‬دخل‭ ‬رمضان‭ ‬تغير‭ ‬لونه‭ ‬وكثرت‭ ‬صلاته‭ ‬ودعاؤه‭ ‬وبالغ‭ ‬فى‭ ‬الجود‭ ‬والكرم‭ ‬فأطلق‭ ‬كل‭ ‬أسير‭ ‬وأعطى‭ ‬كل‭ ‬سائل‭ ‬وأفاض‭ ‬فى‭ ‬تعليم‭ ‬أصحابه‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬