«بيت الزكاة» يتلقى تبرعات بريطانية بـ11 شاحنة عملاقة لدعم الشعب الفلسطيني

استعدادًا للقافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة»..

استقبل «بيت الزكاة والصدقات» وفدًا من مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية، والذي قدم تبرعات بـ11 شاحنة عملاقة محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية والمستلزمات الطبية والإغاثية؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة».

اِلتقى الوفد البريطاني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار الإمام الأكبر-المدير التنفيذي للبيت، للتعبير عن ثقتهم في حرص بيت الزكاة على توصيل المساعدات في أسرع وقت ممكن والتأكيد على استمرارهم في تقديم التبرعات لحين انتهاء الحرب ومساعدة الشعب الفلسطيني على إعادة إعمار بلاده.

قال «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024م، أن مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» حرصت على المشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها شيخ الأزهر لمساندة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، التي من المقرر أن تصل لأهلنا في فلسطين ضمن القافلة الخامسة من حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم ..وانصروا فلسطين»، وقدمت تبرعات شملت أجهزة أشعه متنقلة، وأجهزة أشعه مونيتور للعمليات الجراحية، وأجهزة أشعة بالموجات الصوتية، وأجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة، وأطنان من الدقيق، ومياه معدنية، ومراتب وبطاطين ومستلزمات أطفال رضع.

أكد وفد مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية، على المصداقية الكبيرة التي يحظى بها فضيلة الإمام، ولما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي سيرها البيت ووصلت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.

تستهدف مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية، خدمة الأشخاص الأكثر احتياجًا وجلب الأمل للمجتمعات الأكثر تضررًا من الفقر والحرب والظلم، وتؤكد المؤسسة بأن كل فرد له الحق في مستوى معيشي لائق، ومياه نظيفة، وتعليم، وأن شغفها يكمن في ضمان حصول كل فرد -بغض النظر عن عمره أو دينه أو مكانه أو خلفيته- على هذا الحق، وتعرب عن إيمانها بأنه من واجبها أن يعيش الجميع حياة طيبة من خلال تقديم المساعدة والدعم للآخرين.