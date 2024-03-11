ترتيب الزمالك بجدول الدوري قبل ملاقاة الجونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ، لحساب لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

ويأتي ترتيب الزمالك في جدول مسابقة الدوري قبل مواجهة الغد عند المركز ال 13 برصيد 15 نقطة 15 نقطة ، بعد خوضه 10 مباريات، محققاً الفوز في 4 لقاءات والتعادل فى 3 مباريات وخسارة ثلاثة أيضاً.

وسجل لاعبو الأبيض بالمسابقة حتى الآن 15 هدفاً وتلقى مرماه ١٠ أهداف.

وعادت بعثة الفريق الأبيض من السعودية السبت الماضي ، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب الأول بارك بثنائية من دون رد.

وطالب البرتغالي جوميز لاعبي الأبيض بطي صفحة مواجهة الكأس قبل أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية أمس الأحد استعدادًا لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري.