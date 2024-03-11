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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جوتيريش يبدي تضامنه مع أهل غزة وكل من يعاني ويلات الصراعات والتشرد والخوف

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تضامنه مع أهل غزة، في رسالة وجهها للعالم مع بدء احتفال المسلمين في العالم أجمع بشهر رمضان المبارك الذي يجسد قيم السلام والتحمل والكرم، وهو وقت للتفكر والدعاء وفرصة للتلاقي والتساند.

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وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش: "إن الكثيرين، للأسف، سيحتفلون بهذا الشهر وهم يقاسون ويلات الصراعات والتشرد والخوف، مضيفا: "قلبي ووجداني كله معهم – من شعب أفغانستان إلى منطقة الساحل، ومن منطقة القرن الأفريقي إلى سوريا ".

وتابع: "إن روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة، هي منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة"، داعيا لـ"أن تكون هذه الروح مصدر إلهام للجميع من أجل تضميد الانقسامات ودعم المحتاجين والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية"، راجيا أن "يجلب هذا الشهر الفضيل السلام ويكون هاديا لنا نحو عالم أكثر عدلا ورحمة".

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