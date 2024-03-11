كلوب: علاقتي بـ جوارديولا يسودها الاحترام

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على العلاقة التي تجمعه بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وذلك عقب مواجهة الريدز أمام السيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأكد كلوب أن علاقته بجوارديولا يسودها الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن الإسباني سيصبح صديقه بعد اعتزال التدريب.

تصريحات كلوب

تحدث كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي، حيث تحدث عن علاقته مع جوارديولا، فقال: "علاقتي بجوارديولا تظل في إطار الاحترام، حتى عندما يكون داخل ملعب لكرة القدم".

وتابع كلوب: "بالتأكيد، نحن نحترم بعضنا البعض كثيرًا، وربما بعد المهنة سنصبح أصدقاء بطريقة ما".

وأكمل: "جوارديولا يلعب جولف، وأنا لست لاعب جولف، ألعب البادل لكنه إسباني، لذا قد يلعب البادل أيضًا، من يدري؟ سيكون هناك شيء ما".

وأضاف المدرب الألماني تصريحاته: "لو تواجدنا بالتأكيد سنجري محادثات رائعة حول مباريات كرة القدم المثيرة، وأشياء لا تصدق، لكننا قلناها الآن كثيرًا وأعتقد أن الأمر واضح أيضًا، نكن احترام لبعضنا البعض كثيرًا".