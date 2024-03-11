شبانة : جهاز الفراعنة سلم صلاح "تسليم أهالي"

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الجهاز الفني للفراعنة تعامل بشكل خاطىء في ملف محمد صلاح.

وأضاف شبانة انه كان من الممكن تدارك كل هذا الأمر من البداية ولكن تفاقم بهذا الشكل بعد التصريحات الخاطئة وذهاب الأمر حتى طاولة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وأكد شبانة ان تصريح التوأم بان صلاح هو من يرفض المجىء للمعسكر وكأنه تسليم نجم ليفربول "تسليم أهالي للجماهير مع ان المعسكر لمباريات ودية ومن الممكن ان يتغيب اى لاعب لسبب او لآخر.

واختتم شبانة قائلا ان كل هذا التفاقم يرجع لعدم الخبرة الكافية في التعامل سواء من اتحاد الكرة او من الجهاز الفنى نفسه واقصد هنا انه كان يمكن انهاء الازمة مبكرا.