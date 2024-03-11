قرار جديد حول متهم بسرقة توك توك في الخليفة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك فى منطقة الخليقة بأسلوب قطع الأسلاك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك " وأقر بارتكابه عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كل المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.