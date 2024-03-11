الفروسية في أسبوع .. نتائج مميزة لمصر بالبطولات الخارجية منذ بدء مارس

في أسبوع مميز للفروسية المصرية ، تمكن الفارس الاوليمبي نائل نصار من تحقيق انجاز جديد الساعات الأخيرة بالحصول علي فضية بطولة الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية ببطوله ولينجتون فئه الخمس نجوم.

وتقدم الاتحاد المصري للفروسية برئاسه الدكتور إسماعيل شاكر ، بالتقدير إلى الفارس نائل نصار علي الاداء الرائع و متمنيًا دوام التوفيق و النجاح لكل فرسان مصر المحترفين بالخارج .

وأوضح شاكر ان الاتحاد حريص على التواصل المستمر والتنسيق الكامل مع اللاعب من أجل الاستعدادا الجيد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس والسعي لتحقيق أول ميدالية لمصر فى الاولمبياد فى لعبة الفروسية.

وأشار اسماعيل شاكر ان فوز نائل نصار بفضية بطولة الجائزة الكبري ينعش آمال مصر فى التتويج بمدالية تاريخية فى أولمبياد باريس فى ظل تتويج بطلنا بالفضية فى وجود عمالقة اللعبة.

كما تمكن نائل نصار ايضا من الفوز بالمركز السابع في ارتفاع 150 سم في بطولة ويلنجتون بولاية فلوريدا فئه الخمسة نجوم - علي الجواد ايجور .

ونجح الفارس عمرو جمال في الفوز بالمركز الثاني في ارتفاع ال 145 سم في بطولة الفرسان الدوليه فئه الثلاث نجوم بابوظبي - الامارات علي الجواد جيرلي في الثالث من مارس الجاري.