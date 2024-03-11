الإثنين 11 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على موعد أولى مباريات الأهلي في رمضان

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته خلال شهر رمضان عندما يلتقي بنظيره البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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بعد التتويج بالكأس .. ترتيب الأهلي بالدوري قبل لقاء الجولة ١٥ المؤجل

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي أولى لقاءات الأهلي الرمضانية مساء غدٍ الثلاثاء أمام البنك الأهلي.

ويختتم الأهلي اليوم اإثنين استعداداته لخوض اللقاء، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق فقرات المرن الجماعي أمس الاحد وذلك للحديث عن مباريات الفريق القادمة. 
على جانب آخر خاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك؛ تدريبات بدنية واسشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي. 

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري 

تنطلق مباراة الاهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غدً الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

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