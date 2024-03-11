مشوار ناشئي الأهلي بدوري منطقة القاهرة

يمتلك فريق النادي الأهلي مواليد 2006 في رصيده 54 نقطة بمنافسات المرحلة النهائية لبطولة دوري منطقة القاهرة ، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 98 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.

وتمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأحمر مواليد 2006 من تحقيق فوزًا كبيرًا على ضيفه عزبة النخل، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق يوسف إسلام (3 أهداف)، ويوسف محمد ومحمد رضا وعمار وليد حافظ بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: أحمد رضا - مازن أحمد - عبد الله طاهر - فارس الشافعي.

الوسط: عزت منصور - آدم سمير - عمر زكريا - يوسف إسلام - محمد رضا.

الهجوم: يوسف محمد.

وشارك علي الدين علاء بدلًا من فارس الشافعي، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من أحمد رضا، وعمرو محمد بدلًا من عزت منصور، ورمزي يونس بدلًا من آدم سمير، وعمار وليد حافظ بدلًا من عبد الله طاهر.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك