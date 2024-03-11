من جديد.. الدنمارك تستنكر المستعمرات الإسرائيلية: عقبة أمام السلام

تحاول الدنمارك دائمًا إثبات موقفها الواضح ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات الإسرائيلية عليها.

ووفق لـ "القاهرة الإخبارية" فقد جددت الدنمارك تأكيدها أن المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، واصفة ما تقوم به حكومة الاحتلال بتوسعها أو بناء أي مستعمرات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام"، وجاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وكانت الدنمارك، قد شاركت الاتحاد الأوروبي في دعوته لإسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة، وقال "راسموسن" وقتها، إن بلاده تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.

كما أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في منشور سابق، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقال:"إننا نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".