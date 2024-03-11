موعد صرف معاشات أبريل 2024.. يبحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات عن الموعد الرسمي لصرف المعاشات الخاصة بهم الشهر المقبل، وحقيقة تبكير المعاشات تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

ويتم صرف المعاشات للمواطنين مع بداية كل شهر ميلادي جديد، وفقًا لقانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث إنه لم يخرج أي تصريحات رسمية حول تبكير صرف المعاش.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ومن المرجح أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 في موعدها المحدد يوم 1 أبريل ويستمر حتي يوم 6 أبريل، عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ البريد المصرى، وفروع البنوك، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، والبنوك التجارية.

قيمة زيادة المعاشات 2024 الجديدة

-من يتقاضى 1300 جنيه، سيصبح (1495 جنيها)

من يتقاضى 1500 جنيه، سيصبح (1725 جنيها)

من يتقاضى 1600 جنيه، سيصبح (1840 جنيه)

من يتقاضى 2000 جنيه، سيصبح( 2300 جنيه).

من يتقاضى 2300 جنيه، سيصبح( 2645 جنيه).

من يتقاضى 2600 جنيه، سيصبح (2900جنيه).

من يتقاضى 2900 جنيه، سيصبح (3335 جنيهًا)

من يتقاضى 3200 جنسه، سيصبح (3680 جنيهًا)

من يتقاضى 3500 جنيا، سيصبح (4025 جنيهًا)

من يتقاضى 3800 جنيه، سيصبح( 4370 جنيهًا)

من يتقاضى 4100 جنيه، سيصبح (4715 جنيهًا)

من يتقاضى 4400 جنسه، سيصبح (5060 جنيهًا)

من يحصل على 4700 جنيه، سيتقاضى (5405 جنيهًا)

من يحصل على 10080 جنيهًا، سيتقاضى (11592 جنيهًا)