استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و 4.5 جنيه للكيلو الواحد.
أسعار الخضروات والفاكهة
وفيما يلي بعض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم:
- الطماطم: 3.5 - 4.5 جنيه
- البصل: 10 - 21 جنيه
- البطاطس: 5 - 7.5 جنيه
- الكوسة: 7 - 15 جنيه
- الباذنجان البلدي: 6 - 7.5 جنيه
- الباذنجان الرومي: 2.5 - 4.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض: 5 - 9 جنيه
- الفاصوليا: 7 - 11 جنيه
- الفلفل الرومي الصوب: 6 - 9 جنيه
- الفلفل الحامي البلدي: 5 - 7 جنيه
- الفلفل ألوانا: 10 - 30 جنيه
- الملوخية: 9 - 11 جنيه
أسعارًا جملة
وتعتبر هذه الأسعار أسعارًا جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.
يُنصح بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل دوري من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارة الزراعة وسوق العبور، وذلك لمعرفة آخر التغيرات في الأسعار.