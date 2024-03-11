استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات والفاكهة

وفيما يلي بعض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم:

الطماطم: 3.5 - 4.5 جنيه

البصل: 10 - 21 جنيه

البطاطس: 5 - 7.5 جنيه

الكوسة: 7 - 15 جنيه

الباذنجان البلدي: 6 - 7.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 - 4.5 جنيه

الباذنجان الأبيض: 5 - 9 جنيه

الفاصوليا: 7 - 11 جنيه

الفلفل الرومي الصوب: 6 - 9 جنيه

الفلفل الحامي البلدي: 5 - 7 جنيه

الفلفل ألوانا: 10 - 30 جنيه

الملوخية: 9 - 11 جنيه

أسعارًا جملة

وتعتبر هذه الأسعار أسعارًا جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.

يُنصح بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل دوري من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارة الزراعة وسوق العبور، وذلك لمعرفة آخر التغيرات في الأسعار.