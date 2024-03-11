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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

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 أسعار الخضروات والفاكهة 

وفيما يلي بعض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم:

  • الطماطم: 3.5 - 4.5 جنيه
  • البصل: 10 - 21 جنيه
  • البطاطس: 5 - 7.5 جنيه
  • الكوسة: 7 - 15 جنيه
  • الباذنجان البلدي: 6 - 7.5 جنيه
  • الباذنجان الرومي: 2.5 - 4.5 جنيه
  • الباذنجان الأبيض: 5 - 9 جنيه
  • الفاصوليا: 7 - 11 جنيه
  • الفلفل الرومي الصوب: 6 - 9 جنيه
  • الفلفل الحامي البلدي: 5 - 7 جنيه
  • الفلفل ألوانا: 10 - 30 جنيه
  • الملوخية: 9 - 11 جنيه
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أسعارًا جملة

وتعتبر هذه الأسعار أسعارًا جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.

يُنصح بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل دوري من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارة الزراعة وسوق العبور، وذلك لمعرفة آخر التغيرات في الأسعار.

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