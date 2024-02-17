تجديد حبس بائع متجول بتهمة قتل بائع خضروات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس بائع متجول 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع خضروات بسبب افتراشه أمام محل المجنى عليه.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (بائع خضروات) بها إصابات رش خرطوش وجروح.

بالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المذكور وبصحبته آخر بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (بائعين خضروات)، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.