اسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 11-3-2024

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 11فبراير2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه..

السعر العالمي للذهب

شهد الذهب العالمي أداء استثنائه خلال الأسبوع الماضي ليرتفع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى تاريخي بعد موجة صعود استمرت 8 جلسات متتالية بدون تصحيح، لتستغل تغير التوقعات في الأسواق لتشير إلى تزايد فرص خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل البيانات الضعيفة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% بمقدار 97 دولار ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2179 دولار للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 2082 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ 5 أشهر، ويكون بذلك ارتفع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.6% ليربح 135 دولار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

جاء تسجيل الذهب لمستوى تاريخي اليوم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكية التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 3.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7%.

ومن جهة أخرى فقد ارتفع أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 275 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 229 ألف بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 198 ألف.

وبالرغم من ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة بأعلى من التوقعات إلى أن التأثير جاء سلبي على الدولار بسبب ارتفاع معدل البطالة، إلى جانب تراجع مؤشر متوسط الأجور إلى 0.1% من 0.5% وهو المؤشر الذي يستخدم لقياس معدل التضخم.

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 7 أشهر ليسجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.5% ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 4.038%.