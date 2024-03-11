سماح.. اشهر صانعة كنافة بالقليوبية

احلامى بسيطة وهى الستر وان تظل واقفة بقوة خلف زوجى وابنائي..بتلك الكلمات عبرت " سماح يوسف محمد " ابنه قرية العمار

إحدى أهم وأشهر قرى محافظة القليوبية، وهى من أشهر القرى إنتاجا للمشمش بمصر وتشتهر بالزى أو الجلباب العمارى، والذى يصل سعر الجلباب العمارى للسيدات إلى قرابة الـ2000 جنيه وترتديه جميع السيدات في تلك البلدة التى نشأ وولد فيها عدد من الشخصيات العامة والشخصيات الفنية ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين.

في تلك القرية اشتهرت سماح يوسف محمد سيدة مصرية والتى قررت أن تعمل في المهنة التي ورثتها عن والدها وتعلمت كيف تصنع الكنافة البلدى بحرفية تفوق المهنة التي لا يعمل فيها غالبًا سوى الرجال.

تقول سامح أنها أم لثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة وأنها تعلمت المهنة من والدها وقررت صناعة الفرن البلدى وتعمل في المهنة منذ ١٥ عامًا وأنها تعمل في تلك المهنة حبًا فيها وأنها تشعر بسعادة في وجوه من يتعامل معها ومن يشترى الكنافة وتشعر بأجواء

رمضان وبالزينة التى تعلقها فوق الفرن الخاص بالكنافة والتى تصنعها بالنشا والدقيق والماء والأوراق وهى تراث أيضًا عاشته في طفولته.

وأضافت أنها تحب أسرتها وتساند زوجها الذى يعمل بتجارة الخردة وتتمنى أن ترى أبناءها في مناصب مهمة ويحصلون على أعلى الدرجات العلمية.

وأكدت أن المرأة المصرية قوتها من قوة أسرتها وترابطها ونشر الحب بين أركانها وأن زوجها هو سندها وهى سنده في الحياة.

مثنية على دعم الدولة المصرية والرئيس السيسي للسيدة والفتاة المصرية وشعرت أن تهنئة الرئيس في يوم المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي وكأنها تهنئة موجهة لها شخصيًا

معقبة بقولها وتمنيها أن تستطيع تلبية رغبة امها في أداء مناسك الحج أو العمرة.

سماح يوسف

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