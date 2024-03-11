اذاعة القرآن الكريم تخطف قلوب المسلمون بأول أيام شهر مضان المبارك

جذبت اذاعة القران الكريم أنظار المسلمون في مصر، وخطفت قلوبهم في أول يوم بشهر رمضان المبارك وتصدرت تريندات جوجل بمصر، حيث بحث الملايين عن مواعيد وجدول برامج إذاعة القرآن الكريم خلال شهر الصيام الفضيل.

ووفق للهيئة الوطنية للإعلام فمن المقرر أن تقدم إذاعة القرآن الكريم احتفالا بشهر رمضان المبارك خطة برامجية متميزة طوال الشهر الكريم، بجانب إلى برامج إذاعة القرآن الكريم المعتادة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز البرامج التي سوف تُبث عبر إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ/2024:

برنامج مع الصائمين في الفترة المفتوحة، والذي يستضيف أساتذة متخصصين في مجال الفقه ويتم إذاعته بعد أذان العصر.

برنامج (حديث الصيام) تقديم الإذاعي محمد عبد الحق.

برنامج (فقه المرأة المسلمة) تقديم الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين.

برنامج (دقيقة طبية) تقديم الدكتور حسام موافي.

برنامج (فقه الصيام) فكرة وإعداد الإذاعية أمل سعد؛ وضيف البرنامج الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

تقديم عدد من المسابقات مثل: مسابقة (الماء في القران والسنة) تقديم الإذاعي فؤاد حسان، ومسابقة (القدس في موكب الزمان) تقديم الإذاعي كمال نصر الدين، ومسابقة (المقاصد الشرعية) إعداد رضا عبد السلام وتقديم اسماعيل دويدار.

تردد إذاعة القرآن الكريم

- القاهرة الكبرى 98.0 FM.

تردد بث القرآن الكريم على النايل سات

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.