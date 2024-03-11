دعاء اليوم الأول من رمضان
يُهلّ علينا شهر رمضان المبارك، حاملاً معه أجواءً إيمانية روحانية تُنير قلوبنا.
يقدم لكم موقع “ بوابة الوفد" بعض الأدعية المستحبة في الليلة الأولى من هذا الشهر الكريم:
1. دعاء رؤية الهلال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول:
«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، هلال رشد وخير».
2. أدعية عامة:
- اللهم بلغنا إياه بلوغ رحمة ومغفرة وعتقا من النار.
- اللهم بلغنا دخول شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
- اللهم بلغني وأحبابي رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.
- اللهم أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان وأختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك.
- اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.
- اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا، وبلغنا رمضان هذا العام وأعوامًا مديدة، ولا تحرمنا فضله يا ألله، واستجب منا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان.