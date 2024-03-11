دعاء اليوم الأول من رمضان

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا، وبلغنا رمضان هذا العام وأعوامًا مديدة، ولا تحرمنا فضله يا ألله، واستجب منا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان.