بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2024.

وكشفت الإفتاء رسميًا موعد بداية رمضان 2024 في مصر وأول أيام الصيام، مؤكدًة أن يوم الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

ويمكن أن تقول في بداية شهر رمضان المبارك: اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالا صالحة عديدة.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا آله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

دعاء استقبال شهر رمضان 2024

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين

ما هي افضل الادعية في شهر رمضان؟

اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله، اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.

كما يمكن أن تدعي وتقول: اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من العباد المعتوقين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة، اللهم أجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك.