موعد مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

يلتقي العين الإماراتي بنظيره النصر السعودي مساء اليوم الاثنين، بمدينة الرياض ب المباراة التي تجمع بين الفريقين في إياب دور الثمانية لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة النصر السعودي و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة النصر و العين في دوري أبطال آسيا الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية.



استطاع فريق العين الإماراتي تحقيق فوزا مهما على نظيره النصر السعودي بهدف نظيف في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.