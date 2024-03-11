النصر والعين.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة إياب دور الـ8 في أبطال آسيا

يحل العين الإماراتي ضيفا على نظيره النصر السعودي مساء اليوم الاثنين، بمدينة الرياض ب المباراة التي تجمع بين الفريقين في إياب دور الثمانية لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة النصر السعودي و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة النصر و العين في دوري أبطال آسيا الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية.



العين الإماراتي يهزم النصر السعودي ذهابًا

استطاع فريق العين الإماراتي تحقيق فوزا مهما على نظيره النصر السعودي بهدف نظيف في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

تشكيل العين الإماراتي المتوقع

حارس مرمى: خالد.

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك.

خط الوسط: يحيى، عباس، بارك.