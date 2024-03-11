فياريال يهزم ريال بيتيس بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فياريال فوزا ثمينا خارج أرضه على ريال بيتيس 3 /2، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 30 عن طريق جايدو رودريجيز، قبل أن يدرك ألكس باينا التعادل لفياريال في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ريال بيتيس هدفه الثاني عن طريق ويليان جوزيه، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل مجددا عن طريق هدف عكسي سجله سوكراتيس باباستوبوبولس لاعب بيتيس في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 67 سجل ألكسندر سورلوث الهدف الثالث لفياريال.

ورفع فياريال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 42 نقطة في المركز السابع.