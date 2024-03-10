بعد التتويج بالكأس .. ترتيب الأهلي بالدوري قبل لقاء الجولة ١٥ المؤجل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء لحساب مؤجلات الجوله 15 من بطوله الدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الثلاثاء المقبل ياتي ترتيب الأهلي في المسابقة المحلية على النحو التالي..

يأتي الأهلى في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة ، بعد خوضه 7 مباريات محققا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين مسجلاً 17 هدفاً ، وتلقت شباكه ٥ اهداف.

وعادت بعثة الفريق الأحمر صباح أمس السبت من السعودية بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك في لقاء أقيم على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعوديه الرياض.



سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.