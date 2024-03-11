إعلانات رمضان 2024| عمرو دياب يفتتح الموسم بـ"الكلمة الحلوة".. فيديو

أطلق عمرو دياب حملته الإعلانية لصالح إحدى شبكات المحمول الكبرى، والتي حملت عنوان “الكلمة الحلوة”، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل إعلان عمرو دياب الجديد “الكلمة الحلوة”

أغنية الكلمة الحلوة الكلمه الحلوه من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.

عمرو دياب في إعلانات رمضان 2023 أغنية "شكرًا من هنا لبكرة”

كان عمرو دياب قدم أغنية “شكرًا من هنا لبكرة” لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، ونجحت الأغنية بقوة، وأصبح لها تواجد أساسي في حفلات عمرو دياب مع جمهوره.

أغنية من هنا لبكرة من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك ووسط زحمة حياته يجيلك بيوصل في ثانية يسبق بخطوة

يحميك بقوة ملكش الا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح

يساعدك بفكرة معاك خطوة خطوة دا ما سبكش مرة امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس".