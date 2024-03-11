عميد معهد القلب الأسبق يكشف عن السحور المثالي في رمضان (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إنه عندما يصوم الإنسان 30 يوما؛ تحدث تنقية للجسد مع التخلص من التدخين والتخسيس وإعادة ترتيب الغذاء وعمل القلب".



وقال عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يفضل في السحور الأغذية التي تحتفظ بالماء مثل الخيار والكانتلوب والبطيخ والزبادي والفول، والبيض والجبنة القريش".

من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنه من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء، فالتمر لا يرفع السكر، وبعد الانتهاء من الصلاة؛ يأخذ وجبته الرئيسية التي تتكون من بروتين نبات أو حيواني، وخضراوات وسلطة، وقطع من الفاكهة سواء تفاح أو برتقال.