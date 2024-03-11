الحلقة الأولى من لحظة غضب|حياة زوجية مثالية بين صبا مبارك ومحمد فراج

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “لحظة غضب”، بجلسة هادئة بين صبا مبارك “يمنى” وزوجها محمد فراج “شريف”، تتحدث فيه معه عن جديدها في العمل وخطتها لليوم.

تناولت الجلسة بين صبا وفراج عتاب رومانسي بسبب أنه لم يتذكر عيد ميلادها، ويجيبها بالنفي ويعمل على تحضيرات حفل صغير لعيد ميلادها مع أقاربهما، لتجيبه بأنها تود بسهرة خاصة بينهما .

يستكمل فراج يومه ويذهب للعمل ويترك هدية خاصة لـ صبا داخل غرفتها، ويستعد للاحتفال بها، ويبحث عن أرقام أصدقائها ليجتمعوا سويًا.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.