ميدو: روي فيتوريا سينجح في فترته القادمة.. وحازم إمام يتعرض لهجوم ضاري

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة سينجح في فترته القادمة، مشيرًا إلى أن حازم إمام يتعرض لهجوم ضاري لـ 3 أسباب واضحة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "روي فيتوريا مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وسينجح في فترته القادمة".

وتابع: " ليس من الضروري أن يكون المدير الفني قد تواجد على رأس القيادة الفنية لمنتخبات لكي تحدد مدى نجاحه، فحسن شحاتة لم يدرب منتخبات سوى الفراعنة وكذلك هيكتور كوبر، الذي تأهل لكأس العالم 2014 وهناك العديد من الأسماء الأخرى".

وأكمل: "فيتوريا فشل في قيادة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من الـ أ لـ ي، ولكن في الوقت الذي اختار فيه حازم إمام لـ روي فيتوريا كان الأفضل من بين المدربين المقترحين".

وأتم: "حازم إمام يتعرض للهجوم لـ 3 أسباب أولهم لأنه زملكاوي، واللجان الألكترونية في النادي الأهلي تعمل على هدمه، وثانيًا لأنه رجل دولة، وهجوم بعد الزملاء السابقين له في الملعب يأتي في المرتبة الثالثة".