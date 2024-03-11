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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يعلن عودة تاليسكا للرياض بعد نجاح عمليته الجراحية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادي النصر السعودي عودة محترفه البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد اجرائه لعملية جراحية ناجحة في ميلانو.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة " إكس " : " فيديو لتاليسكا مع تعليق: "نجمنا البرازيلي اندرسون تاليسكا يصـل الرياض بعد نجاح عمليته الجراحية".

وقال تاليسكا : " كيف الأمر يا رفاق لقد عدت ، آلان حان الوقت للإستمرار في التعافي ، اتناول القليل من القهوه لبدء شهر رمضان ".

وأضاف " : أطلع إلى العودة سريعا إلى الملاعب ومن أجل اساعدكم مرة أخري .. مزيد من الحب لكم".

وكان تاليسكا خضع لعملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الأمامية في ميلانو، وقبلها كان النجم البرازيلي أعلن غيابه عن فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب معاناته من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره العين الإماراتي يوم الإثنين في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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