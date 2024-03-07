نجم النصر السعودي يهاجم ادارة ناديه بعد الهزيمة القاسية من الرائد

بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها فريق النصر السعودي في دوري روشن السعودي امام منافسه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف هاجم فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي ونادي النصر ادلرة ناديه وطالب بضرورة رحيلها عن ادارة العالمي .

وكان نادي النصر السعودي قد تلقى هزيمة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف امام الرائد في المباراة التي شهدت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الا ان نتيجة المباراة انهت على فرص النصر في المنافسة على لقب الدوري السعودي بعدما تجمد رصيده عند ٥٣ نقطة من ٢٣ مباراة بينما يتصدر منافسه الهلال المسابقة برصيد ٦٢ نقطة من ٢٢ مباراة فقط .

نتيجة مباراة الرائد والخسارة دفعت فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي ونادي النصر السابق في الثمانينات والتسعينات لتدوين تغريدة هاجم فيها الإدارة والجهاز الفني قال فيها : كل مره نخلق عذر ..!! إذا تعادلنا مع الحزم بأربعة

قلنا رونالدو غائب واذا انهزمنا من العين قالنا تاليسكا .. والان مع الرائد اوتافيو واذا طارت البطولات قلنا إصابات وسحر ..!!! ولو ترجع للواقع راح تعرف انه الفكر والرؤى الصحيحة والشاملة غير موجودة! اااه يا نصر …..الله يصبّرنا على الجهل واصحاب المصالح ..!!.

تغريدة فهد الهريفي أثارت الكثير من التعليقات بين جماهير النصر التي ساندت الهريفي في رؤيته وهاجمت إدارة النادي و المدير الفني لفريق النصر البرتغالي لويس كاسترو وطالبت بضرورة اقالة المدير الفني قبل حدوث كارثة وتوديع بطولة دوري أبطال آسيا خلال مباراة العين الإماراتي المقبلة والحاسمة لتاهل احد الناديين إلى الدور نصف النهائي .