أوسكار 2024| هند صبري مفاجأة الدورة الـ96

ظهرت الفنانة هند صبري برفقة التمثال الذهبي الشهير لجوائز الأوسكار، في دورتها الـ 96، التي تقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

تفاصيل تواجد هند صبري في أوسكار 96

تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.

هند صبري من الأوسكار 96

قصة فيلم بنات ألفة

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

وتم تصويره في تونس العام الماضي.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

مشوار هند صبري

بدأت هند صبري حياتها الفنية في 1994 بدور البطولة في الفيلم التونسي صمت القصور في مهرجان كان وفاز الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من ٣١ عمل سينمائي حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها أفضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول فنانة من جيلها تحصد هذه الجائزة والكثير من الجوائز عبر العالم وكانت قد شاركت في لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي عام ٢٠١٩

وفازت هند عام ٢٠١٤ بوسام فارس الفرنسي وعام ٢٠٢١ بوسام ظابط الفرنسي أيضا.