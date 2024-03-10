محفظة جوجل تضيف تذاكر السينما تلقائيًا

لقد أدى تحديث Google Wallet إلى تبسيط عملية الحصول على جميع بطاقاتك في مكان واحد. وفقًا لملاحظات إصدار Wallet لهذا الأسبوع، والتي رصدها مراسل Android Mishaal Rahman، تقول Google إن تذاكر السينما وبطاقات الصعود إلى الطائرة ستظهر الآن تلقائيًا بعد الشراء، طالما وصلت رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى صندوق بريد Gmail الخاص بالمستخدم. قد لا تعمل هذه الميزة مع كل سلسلة مسرح أو شركة طيران حتى الآن، لكن جوجل تقول إن الميزة متاحة "للبعض" ويجب إضافة المزيد في الوقت المناسب.

تعمل Google شيئًا فشيئًا على تعديل المحفظة لجعلها أكثر فائدة. قامت الشركة الشهر الماضي بتوسيع نطاق Wallet إلى WearOS حتى يتمكن مستخدمو الساعات الذكية التي تعمل بنظام Android من الوصول بسهولة إلى تذاكرهم من معصمهم. يتضمن ذلك بطاقات الصعود إلى الطائرة، وتذاكر الأحداث، وعضوية الصالة الرياضية، وبطاقات الولاء، والمزيد. وفقًا لأحدث ملاحظات الإصدار، أضافت جوجل أيضًا طريقة للمستخدمين لأرشفة معظم تصاريحهم يدويًا من هواتفهم الذكية أو ساعتهم الذكية. سيتم نقلها إلى قسم يسمى "التصاريح المؤرشفة"، حيث سيتمكن المستخدمون من التراجع عن الإجراء إذا ارتكبوا خطأ أو احتاجوا إلى الرجوع إلى بطاقة مرور قديمة.