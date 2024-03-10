تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقة التموين، حيث تبلغ حصة الفرد كيلو سكر بسعر ١٢٫٦ جنيه وحد أقصى ٦ كيلو سكر للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى حصة سكر حر إضافية بسعر ٢٧ جنيهاً بواقع كيلو واحد للبطاقة المكونة من ٣ أفراد فأقل و٢ كيلو للبطاقة المكونة من أكثر من ٣ أفراد.

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ«الوفد» إنه منذ شهر ديسمبر الماضى بدأت وزارة التموين طرح حصة إضافية من السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيهاً تيسيراً على الناس. و٤ زجاجات زيت خليط للبطاقة الواحدة، كما يتم طرح كيلو الأرز رفيع الحبة فى معارض أهلاً رمضان بسعر 25 جنيهاً، وكيلو الأرز عريض الحبة بسعر 27 جنيهاً.

وأوضح أنه بالنسبة للحوم السودانية الطازجة يتم طرحها بسعر ٢٥٠ جنيهاً كما يتم طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد فى جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والسيارات المتنقلة، كما يتم طرح مجزءات الدواجن ومنها الصدور بسعر ٥٧ جنيهاً للطبق زنة 450 اى أن سعر الكيلو ١١٤ جنيهاً تقريباً ويتم طرح الأوراك زنة 900 جرام بسعر 90 جنيهاً، وهى أسعار أقل كثيراً من أسعار السوق.

وأشار إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيهاً بنسبة كسر 3٪ بدلاً من 31 جنيها للحبة العريضة، بالإضافة إلى الأرز الحبة الرفيعة، والزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيهاً بدلاً من 98 جنيهاً.