التموين: كيلو سكر للفرد على بطاقة التموين بسعر ١٢.٦ جنيه بحد أقصى ٦ كيلو

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقة التموين .تبلغ حصة الفرد كيلو سكر بسعر ١٢.٦ جنيها وحد أقصي ٦ كيلو سكر للبطاقة الواحدة بالإضافة إلى حص سكر حر إضافية بسعر ٢٧ جنيها .بواقع كيلو واحد للبطاقة المكونة من ٣ أفراد بأقل و٢ كيلو للبطاقة المكونة من أكثر من ٣ أفراد .



قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية فى اتصال هاتفى ى بالوفد " أنه منذ شهر ديسمبر الماضي بدأت وزارة التموين طرح حصة إضافية من السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها تيسيرا على الناس .و٤ زجاجات زيت خليط للبطاقة الواحدة .

كما يتم طرح كيلو الأرز رفيع الحبة في معارض اهلا رمضان بسعر 25 جنيها، وكيلو الأرز عريض الحبة بسعر 27 جنيها.

بالنسبة اللحوم السودانية الطازجة يتم طرحها بسعر ٢٥٠ جنيها كما يتم طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد فى جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والسيارات المتنقلة ،كما يتم طرح مجزءات الدواجن ومنها الصدور بسعر ٥٧ جنيها للطبق زنة 450 اى أن سعر الكيلو ١١٤جنيها تقريبا ويتم طرح الاوراك زنة 900 جراما بسعر 90 جنيها وهى أسعار أقل بكثير من أسعار السوق.

مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز الي 29 جنيها نسبة كسر 3٪ بدلا من 31 جنيها للحبة العريضة بالإضافة إلى الأرز الحبة الرفيعة ، و الزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها