خطورة تبلل الأقدام على الصحة

أفادت الدكتورة يكاتيرينا تيرينتيفا أخصائية أمراض الباطنية، أن الأقدام المبللة بالإضافة إلى أنها تسبب الإزعاج، تكون سببا في الإصابة ببعض الأمراض بما فيها الفطرية.

وتقول الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "إحدى الحالات الشائعة المرتبطة بالأقدام المبللة نتيجة قضاء فترات طويلة في الأحذية المبللة هي الالتهابات الفطرية، مثل عدوى فطرية جلدية أو التهاب الظفر الفطري (Tinea unguium)‏. وتوصي الطبيبة بضرورة مراجعة الطبيب في حالة ظهور أعراض، مثل الحكة والاحمرار والتقشير.

وبالإضافة إلى ذلك وفقا لها، يمكن أن تؤدي الأقدام المبللة إلى تخفيض درجة حرارة الجسم وخاصة في الطقس البارد، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وتقول: "يجب ارتداء أحذية مريحة تحمي القدمين من الرطوبة. ولكن في حالة تبلل القدمين يجب تجفيفها بمنشفة في أسرع وقت ممكن، ومن ثم استبدال الجوارب وارتداء أحذية جافة. وفي حالات معينة للوقاية يمكن الاستحمام بماء دافئ أو تناول مشروب ساخن لتدفئة الجسم. ولكن هذه الإجراءات لن تمنع بالضرورة تطور المرض".