فوائد العصائر الطبيعية لجسم الصائم في رمضان

شرب العصائر الطبيعية يزود جسم الصائم بالماء ويرطبه بعد الصيام، كما أنه خفيف على المعدة لأنه سائل وليس فيه ألياف، كذلك يعطي جسم الصائم دفعة من السكر والطاقة والسعرات الحرارية بما يحتويه من سكر يتم امتصاصه بسرعة.

يمكن للصائم شرب كوب من العصير، شرط أن يكون بصحة جيدة، أما إذا كان يعاني من السكري فعليه الانتباه إلى أنه قد يرفع سكر الدم بسرعة، والأفضل شرب القليل من السكر مثل شراب الطماطم أو مشروب بمُحلٍّ صناعي.

فوائد العصائر الطبيعية لجسم الصائم

مع أن العصير خفيف ويعطي الجسم طاقة؛ إلا أنه عموما يرتبط بمشاكل صحية على المدى البعيد، فعصير الفاكهة أقل إشباعا من الفاكهة الكاملة، مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن؛ لأنك حتى بعد شرب العصير ستبقى جائعا وتأكل.

وفقا لدراسات، ارتبط تناول كل كوب واحد (240 مليلترا) يوميا من عصير الفاكهة مع زيادة في الوزن من 0.2 كيلوغرام إلى 0.3 كيلوغرام على مدى 4 سنوات.

أيضا العصير بمحتواه من السكر يزيد من خطر تسوس الأسنان.

المشروبات الغازية والعصائر المصنعة أيضا مضرة بالصحة، وهي لا تزود جسمك سوى بالسعرات الحرارية.

لذلك في رمضان سنوصيك بالتالي: