بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس، الإثنين الموافق 11 مارس 2024، في مصر، وكذلك درجات الحرارة والظواهر المتوقعة في بعض المدن والمحافظات المصرية.

وفي السياق ذاته، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يكون الطقس غدًا الإثنين دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس باردا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة في أول أيام رمضان

كما كشفت الأرصاد، عن أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4: 9 صباحًا، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 32 كيلو متر في الساعة، ويكون الطقس مشمس خلال فترات النهار.

وتشهد مناطق الوجه البحري ومدن القناة، وجود شبورة مائية ونشاط للرياح بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، وطقس مشمس، فيما يسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحًا، ونشاط للرياح بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، وطقس غائم جزئيًا.