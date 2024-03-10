ذهبية وفضية ضمن نتائج فريق سباحة الإسماعيلي بكأس مصر

حقق فريق الإسماعيلي للسباحة نتائج مميزة خلال منافسات بطولة كأس مصر مسافات قصيرة ومياة مفتوحة للسباحة بالزعانف والتي انطلقت خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري ببورسعيد.

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وجاءت النتائج كالتالي..

-چودى محمد مصطفى

المركز الأول “الميدالية الذهبية” فى ١٠٠ متر مونو.

المركز الثالث “الميدالية البرونزية” فى ٥٠ متر مونو.

محمد حسن عبد الله

المركز الثالث فى سباق ١٠٠م مونو

المركز الثانى فى سباق ٤*١٠٠ مونو

مرحله ١٢ سنة بنات

چودى محمد مصطفى

جنى طارق كمال

كارمة أحمد سليمان

زينه هشام محمد

المركز الثانى فى سباق ٤*١٠٠ م مونو مرحله ١٣ سنه أولاد

مروان حسن أمين

محمد محمود فتحى

محمود سمير محمد

عمر أحمد عاشور

كما حصد فريق الإسماعيلي المركز الثاني فى كأس مصر في مرحلة ١٢ سنة..

كما ظهر بمستوى جيد فى البطوله كلاً من جونير جورج سامى مرحله ١٣ سنة

سهيله مجدى عبد الفتاح مرحله ١٣ سنة

كارمه أحمد سليمان مرحله ١٢ سنة

زينه هشام محمد مرحله ١٢ سنة

ميريام حسن امين مرحله ١١ سنة

يقود الفريق جهاز فنى يضم :

محمود فتحى على قرنه.. رئيس الجهاز

هيثم عادل

أحمد سليمان

إسلام البراهمى

أحمد فندى

أحمد جمال