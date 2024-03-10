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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الإسماعيلي يحصد المركز الأول في البطولة التنشيطية

يد الإسماعيلي مواليد
يد الإسماعيلي مواليد 2010

حصد فريق الإسماعيلي لكرة اليد مواليد 2010 المركز الأول وذلك خلال منافسات البطولة التنشيطية التي أقيمت على الصالة المغطاة الرئيسية بنادى القناة الرياضي بمشاركة فريقى القناة والجيزة.

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وفاز الإسماعيلي في المباراة الأولى على القناة بنتيجة 30 مقابل 26 والثانية على الجيزة بنتيجة 30 مقابل 29 ليحصد المركز الأول.

البطولة شهدت حضور دكتور سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة الفنية بمنطقة الإسماعيلية.

أقيمت البطولة وسط أجواء رياضية رائعة وحققت الفرق استفادة فنية كبيرة في إطار تحضيراتها لخوض المنافسات الرسمية.

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