القصير يهنئ العاملين بالقطاع الزراعي والفلاحين بشهر رمضان المبارك

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة، إلى قيادات الوزارة والعاملين بها، والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وكافة الفلاحين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الزراعة، يسرني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن أتقدم بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بالوزارة والقطاع الزراعي في مصر، ومزارعيها، داعيا المولى عز وجل بأن يجعلها أيام مباركه علينا جميعا ويجعلنا من المقبولين فى هذا الشهر الكريم.

سائلا المولى عز وجل بأن يعيد علينا جميعا الأيام بكل خير، بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.