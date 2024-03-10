مسلسل زوجة واحدة لا تكفي| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يشارك مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في الماراثون الرمضاني الجاري الذي يضم عدد من نجوم الدراما الكويتية والمصرية.

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً.

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة