الأيتام ومصروفات الدراسة

سلوى صلاح زكى أرملة توفى زوجها منذ 8 سنوات تاركاً لها مسئولية تربية الأبناء الثلاثة وتعليمهم «يوسف» 17 سنة طالب فى الصف الثالث الثانوى ومريض بعيب خلقى فى الظهر وعدم اكتمال الفقيرات والتبول اللا إرادى ويحتاج لعلاج شهرى 420 جنيهاً ولا يستطيع القدرة على الحركة و«جنى»، 13 سنة فى الصف الثانى الإعدادى و«ملك» 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى والزوج كان عامل أرزقى والأم مريضة سكر وتعانى من التهاب فى الأعصاب وتحتاج لعلاج شهرى وليس للأسرة أى مصدر دخل ثابت تعيش منه سوى معاش 969 جنيهاً لا يكفى نفقات المعيشة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء فى التعليم.