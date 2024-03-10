جامعة العريش تنظم ندوة عن الأمن السيبراني

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وإشراف الأستاذ الدكتور عبدالمقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، نظمت جامعة العريش ندوة حول الأمن السيبراني وطرق حماية الأجهزة من البرامج الضارة.



أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش على أهمية الأمن السيبراني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الندوات لنشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول مخاطر الأمن السيبراني وطرق حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية، وأضاف أن الندوة تهدف إلى توعية المشاركين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية معلوماتهم الشخصية والبيانات الحساسة من المخاطر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع الجامعي وإكسابهم المهارات اللازمة لحماية أنفسهم من المخاطر الإلكترونية.



ضمت الندوة عدة محاور:(ما هو الأمن السيبراني- المصطلحات الهامة في الأمن السيبراني- ممارسات لحماية الحاسب الآلي - العوامل الواجب وضعها في الاعتبار عند تحميل برامج مكافحة الفيروسات المجانية - أفضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر المجانية لعام 2023 - تعزيز أمان حسابك - حماية الشبكات اللاسلكية - وتقدم رئيس الجامعة بالشكر للمحاضرين على جهودهم القيمة في إثراء الندوة بالمعلومات القيمة والمفيدة).



حضر الندوة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودار نقاش مفتوح حول مختلف محاور الندوة.

