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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2003 يهزم السد بدوري الجمهورية

إسماعيلي
إسماعيلي

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2003 على نظيره السد بأسوان بركلات الترجيح بنتيجة 4 ركلات مقابل 3 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب توليب بالإسماعيلية ،وذلك ضمن منافسات الدور الثانى بدوري بطولة الجمهورية للناشئين.

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لجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل للإسماعيلي أحمد وجيه فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

أحرز ركلات الترجيح للإسماعيلي عبدالله السعيد ، و محمد خطاري ، و عمر عبدالسميع ، و عبدالله جمال ،
وبذلك الفوز يرفع الاسماعيلى رصيده إلى 34 نقطة.

كما شهد اللقاء تألق الحارس عبدالله جمال فى التصدى إلى ركلتي ترجيح.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من…
عبدالله جمال فى حراسة المرمى ، و عمر طارق و محمد ايهاب و محمد عبدالمنعم و أمير الورداني ( سيف رضا ) فى خط الدفاع ،و عبدالله السعيد و أحمد وجيه ( عبدالفتاح اسامه ) و محمد خطاري و حسن منصور فى خط الوسط ،و عمرو سعيد ( محمد ربيع ) و مهند عبدالعاطى ( عمر عبدالسميع ) فى خط الهجوم .

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