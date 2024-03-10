نجم الإسماعيلي السابق: الدروايش سينهي الموسم في منتصف الجدول

أكد أشرف خضر، نجم الإسماعيلي السابق رضاه بتعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

أضاف أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الإسماعيلي يمر بأزمة وظروف صعبة، وهناك نواقص في العديد من المراكز".

وواصل: "نادي الإسماعيلي كان يظهر بشكل أسوأ من ذلك في المواسم القليلة الماضية، والجميع يريد مشاهدة الإسماعيلي بشكل أفضل".

وتابع: "نعمل على جمع النقاط في الفترة الحالية، والإسماعيلي سينهي الموسم في منتصف الجدول ولن نتواجد ضمن مراكز الهبوط كما حدث في العام الماضي".

وواصل: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، الذي دائمًا ما يظهر أمامنا بقوة ويتغلب علينا، والتعادل ليس طموح الفريق والمدير الفني ونسعى للظهور بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته: "هناك توقف دولي قادم قد يساعدنا في تحسين مستوى الفريق وسنتواجد في منتصف الجدول بإذن الله".