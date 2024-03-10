يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد بدء صيام شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية.

ويحل أول يوم شهر رمضان المبارك غدا الاثنين، في مصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، والبحرين، والكويت، واليمن، وسوريا.

بينما يحل أول يوم رمضان بعد غدا الثلاثاء، في سلطنة عمان، وماليزيا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، إيران، وأستراليا، وبروناي

وسنغافورة.

الرئيس السيسى يتبادل مع قادة الدول التهنئة بحلول شهر رمضان

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار، وأن يديم الأمن والاستقرار على جميع الشعوب العربية ويتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة.

بينما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار.